Unterföhring (ots) - 23. November 2016. Hervorragende Quote für "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" bei kabel eins: Mit 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern holte das Koch-Coaching den besten Wert seit April. Im Anschluss lief es für das "K1 Magazin" mit 8,0 Prozent Marktanteil (Z 14-49 J.) ebenfalls sehr gut. Insgesamt erreichte kabel eins einen starken Tagesmarktanteil von 6,4 Prozent (Z 14-49 J.).



"Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf" - immer dienstags um 20:15 Uhr bei kabel eins



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSAT.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 23.11.2016 (vorläufig gewichtet: 22.11.2016)



