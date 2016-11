Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2016-11-23 / 10:52 *Sollers Consulting begleitete den "InsurHack"-Hackathon der Zurich Gruppe Deutschland als Sponsor* *Köln, 23. November 2016: *Am vergangenen Wochenende, vom 18. bis 20. November konkurrierten 30 interdisziplinäre Teams aus Entwicklern, Designern und Programmieren im RheinEnergie-Stadion in Köln darum, wer innerhalb von 48 Stunden die besten lauffähigen Softwarelösungen und Geschäftsideen entwickelt. Die besten Beiträge der internationalen Teams wurden von einer Expertenjury ausgewählt und mit insgesamt 75.000 EUR Preisgeld prämiert. Veranstaltet wurde das innovative Event erstmals von der Zurich Gruppe Deutschland, Sollers Consulting hat die Veranstaltung als Partner unterstützt. Nach einem Meet & Greet wurde der Hackathon am Freitagabend um 20:30 Uhr gestartet. Am zweiten Tag der Veranstaltung standen neben dem Wettbewerb weitere interessante Programmpunkte wie Workshops, Vorträge oder auch sportliche Aktivitäten auf der Tagesordnung. Zur Freude der Teilnehmer standen Kickertische, Torwände, Spinning Bikes und Massagesessel zur Verfügung. Die idealen Voraussetzungen für Kreativpausen waren also gegeben. Am Sonntag, dem Tag des Finales, wurden die Ergebnisse harter Arbeit der prominent besetzten Expertenjury präsentiert. Das Team "Hacker Mates" konnte sich mit einem System durchsetzen, dass unter Verwendung eines lernenden Algorithmus die eingehenden E-Mails der Kunden analysieren kann und darauf basierend automatisiert personalisierte Versicherungsempfehlungen ermöglicht. Das Gewinnerteam darf sich über den Hauptgewinn von 50.000 EUR freuen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Team "Control Experts" (20.000 EUR) und Team Fizzy (5.000 EUR). Beim abschließenden Get Together konnte man viele müde, aber natürlich auch glückliche Gesichter beobachten. Sollers Consulting bewertet das Event als vollen Erfolg. Die Kreativität der Beiträge und die Agilität der Umsetzung, spiegelt die eigene Unternehmenskultur treffend wider. Es war zudem interessant mit jungen Talenten in Kontakt zu treten und zu beobachten, wie diese der ungewöhnlichen Herausforderung begegnen. Besonders bemerkenswert waren auch die innovativen Ansätze der Teilnehmer und dass was sie an einem Wochenende mit Hilfe der API erreichen konnten, resümiert Fabian Fischer, Business Analyst bei Sollers Consulting. *Über Sollers Consulting: * Sollers Consulting ist ein international tätiges Unternehmen, das sich auf Beratung und Implementierungsdienstleistungen im Finanzsektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 von Experten der operativen Beratung und IT in Warschau gegründet. Die Firma kooperiert mit einer Reihe von Partnern auf der ganzen Welt, darunter Guidewire, Moody's Analytics, Microsoft, Oracle und TIA Technology. Sollers Consulting zeichnet sich durch die Fähigkeit aus Business-Knowhow mit der Expertise in neuen Technologien zu verbinden. Das Sollers Consulting-Team hat diverse Projekte für über 50 Finanzgruppen auf der ganzen Welt realisiert. Im Tagesgeschäft setzt das Unternehmen moderne Projektmanagementmethoden, wie die Agile-Methode, ein. Weitere Informationen unter: www.sollers.de [1] *Kontakt:* Tobias Hildebrandt Support Associate German Market/New Business Team Sollers Consulting Tel.: +49 221 96 26 05 03 tobias.hildebrandt@sollers.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Sollers Consulting GmbH Schlagwort(e): Versicherungen 2016-11-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 523505 2016-11-23 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1f1ecb11728afc4e6d2ab78d11219771&application_id=523505&site_id=vwd&application_name=news

November 23, 2016 04:52 ET (09:52 GMT)