Die Commerzbank hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen und dem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Alles in allem habe der Chiphersteller ein durchwachsenes Bild geboten, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Mittwoch. Der Konzern habe einen schwachen Start ins neue Geschäftsjahr in Aussicht gestellt, die angehobenen Margenziele überraschten dagegen positiv./ajx/tav

AFA0035 2016-11-23/11:22

ISIN: DE0006231004