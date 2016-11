Liebe Leser,

der Finanzdienstleister Wirecard klinkt sich mit seiner Technik zukünftig in rund 4.000 deutsche Kassensysteme ein. So viele Kassen hat zumindest die Firma Gastro-MIS momentan installiert, die solche Geräte an Kunden aus der Gastronomiebranche verkauft. Gastro-MIS und Wirecard haben nun eine Zusammenarbeit vereinbart, um mobile Zahlungslösungen in die Systeme aufnehmen zu können.

Erste Erfolge

Wie es funktioniert? Dazu äußerte sich die zuständige Wirecard-Managerin ...

