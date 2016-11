Köln (ots) - Sie haben sich sprichwörtlich die Seele aus dem Leib gesungen: 20 Chöre aus ganz NRW sind in vier regionalen Vorausscheidungen angetreten. Sie begeisterten mit beeindruckenden Stimmen, originellen Arrangements und ausgefeilten Performances. Umso schwerer fiel es der Jury, nur acht Chöre ins Halbfinale mitzunehmen. Doch Pe Werner, Rolf Schmitz-Malburg und Malte Arkona mussten sich entscheiden. Denn am Ende kann nur einer "Der beste Chor im Westen" werden.



Bevor im Dezember Halbfinale und Finale des großen WDR-Wettbewerbs live über die Bühne gehen, fassen zwei Dokumentationen die hart umkämpften Vorrunden zusammen. Am 25.11. können die Zuschauer ab 21 Uhr im WDR Fernsehen (und danach in der WDR Mediathek) erleben, wie sich im Vorentscheid West und im Vorentscheid Süd die Siegerchöre gegen ihre starke Konkurrenz durchsetzen konnten. Am 2. Dezember folgt dann um 21 Uhr die Zusammenfassung der Vorentscheide Nord und Ost.



Die acht Siegerchöre der Vorentscheide treten am 9. Dezember (20.15 Uhr, WDR Fernsehen) im Halbfinale von "Der beste Chor im Westen" gegeneinander an. In der 90-minütigen Liveshow wartet eine besondere Herausforderung auf die eingespielten Teams: Ihre zweiminütigen Stücke müssen auch Solo-Parts beinhalten - für einige der Teilnehmer alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gut, dass sie auf die Erfahrung ihrer vier prominenten Coaches zählen können: für die Region West Kristina Bach, für die Region Nord Giovanni Zarrella, für die Region Ost Oli.P und für die Region Süd Cassandra Steen.



Welche Chöre schließlich ins große Finale am 16. Dezember (20.15 Uhr, WDR Fernsehen) einziehen, entscheidet vor allem das Fernsehpublikum. Die vier Formationen mit den meisten Zuschauer-Stimmen kommen weiter. Zusätzlich wird die Jury einen weiteren Chor in die Endrunde schicken. Pe Werner und Rolf Schmitz-Malburg erhalten dann Unterstützung von Henning Wehland, der Malte Arkonas Platz einnimmt. Im Finale wird die Jury dann nur noch ihre professionellen Einschätzungen abgeben. Denn die Entscheidung über den Sieg haben ausschließlich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Hand. Sie bestimmen per Voting, wer den Titel "Der beste Chor im Westen" tragen darf. Und diese Auszeichnung lohnt sich: Der Titelträger gewinnt ein gemeinsames Konzert mit den Profis vom WDR Rundfunkchor in der jeweiligen Heimatstadt!



Marco Schreyl ist Moderator der beiden 90-minütigen Live-Shows. Catherine Vogel, die bereits durch die Vorentscheide führte, wird die Kandidaten im Backstagebereich begleiten.



"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion der Bavaria Entertainment in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk.



Sendetermine WDR Fernsehen: "Der beste Chor im Westen" Freitag, 25. November, 21 Uhr Freitag, 2. Dezember, 21 Uhr (Danach sind die Dokus in der Mediathek zu sehen.)



Die erste Folge der beiden Dokus ist ab Donnerstag, 24. November, zur Voransicht in unserer WDR-Presselounge verfügbar: presse.wdr.de



Alle Infos zur Sendung unter: derbestechor.wdr.de



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de https://twitter.com/WDR_Presse



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de