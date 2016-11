Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Aus Garmisch-Partenkirchen am Fuß der Zugspitze präsentiert Andrea Kiewel drei Ausgaben "ZDF-Fernsehgarten on tour" mit Stars, Musik und weihnachtlicher Atmosphäre. Los geht's am ersten Adventssonntag, 27. November 2016, 10.40 Uhr, live im ZDF.



Auf dem zentral gelegenen Mohrenplatz begrüßt Andrea Kiewel interessante Gäste, sorgt für kulinarische Überraschungen und einen Mix aus Musik, Information und Spaß. Die Gäste der ersten Ausgabe sind unter anderen Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Nick Howard, Hansi Hinterseer, Glasperlenspiel und Stanfour.



Armin Roßmeier zeigt, wie man seinen eigenen Adventskalender in wenigen Schritten selbst herstellen kann. Außerdem werden bayerische Leckerbissen präsentiert. In kurzen Filmen werden ganz besondere Menschen und Orte sowie die schönen Landschaften rund um Garmisch-Partenkirchen vorgestellt.



Die zweite Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten on tour" aus Garmisch folgt am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, die dritte am vierten Adventssonntag, 18. Dezember, jeweils um 11.50 Uhr.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/Fernsehgarten



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind ab Montag, 28. November, erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fernsehgartenontour



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121