22.11.2016 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Der Gewinn (vor Steuern, 9/M 2016) stieg um über 88 % auf über 300 Mio. Euro. (Im Vergleichszeitraum gab es IT-Wertberichtigung von fast 200 Mio. Euro). Ist die LV tot? Die Vienna Insurance Group AG legt nicht nur in Immobilien an, sondern auch z. B. in österreichische Bluechips Aktien. Wie ist die Lage in der Türkei? boersenradio.at im Gespräch mit:...

