Unterföhring (ots) - - Vom 1. Freien Training bis zur Siegerehrung: Nur Sky präsentiert das komplette Formel-1-Wochenende in Abu Dhabi live



- Sky Experte Marc Surer vor dem Tag der Entscheidung: "Ein Crash würde einen Schatten auf die Weltmeisterschaft werfen"



- Das komplette Interview mit Marc Surer unter sky.de/formel1



Spannender könnte die Formel-1-Saison 2016 kaum enden. Nach 20 von 21 Rennen trennen den WM-Führenden Nico Rosberg und seinen Verfolger Lewis Hamilton nur zwölf Punkte, beide Fahrer konnten in diesem Jahr jeweils neun Rennen für sich entscheiden - die Entscheidung muss im letzten Saisonrennen in Abu Dhabi fallen.



Nur Sky präsentiert das komplette Grand-Prix-Wochenende in Abu Dhabi und berichtet vom 1. Freien Training am Freitagmorgen bis zur Siegerehrung am Sonntag live aus dem Wüstenemirat.



Dort will Nico Rosberg im dritten Anlauf endlich seinen Teamkollegen hinter sich lassen und sich nach Michael Schumacher und Sebastian Vettel als dritter deutscher Fahrer die Krone der Königsklasse aufsetzen. Mit einem Podiumsplatz hätte er den Titel unabhängig vom Abschneiden Hamiltons sicher. Der Titelverteidiger muss selbst bei einem Sieg hoffen, dass Rosberg maximal den vierten Platz erreicht.



Marc Surer: "Rosberg kann nur verlieren"



In dieser eigentlich komfortablen Ausgangsposition sieht Sky Experte Marc Surer aber auch die Gefahr: "Rosberg kann nur verlieren. Ein zweiter oder dritter Platz ist mit dem Mercedes eigentlich kein Problem, aber wenn man zu vorsichtig fährt, kommt einem vielleicht jemand in die Quere. Das Risiko fährt immer mit. Besonders, wenn man zu vorsichtig agiert. Das ist fast schlimmer, als wenn man voll ans Limit geht. Lewis hingegen kann nur nach dem Motto 'Alles oder Nichts' fahren."



Eine Titelentscheidung, die wie 1994 durch einen vermeintlich absichtlichen Crash herbei geführt wird, sieht der Schweizer als schlechteste Lösung für alle Beteiligten an: "Wir haben gesehen, dass das nach hinten losgeht, als Schumacher 1997 nach der Kollision mit Jacques Villeneuve im letzten Rennen komplett aus der WM-Wertung genommen wurde. Villeneuve ist Weltmeister geworden. Es darf nicht nach Absicht aussehen. Aber man kann sich als Fahrer über einen Titel, der so gewonnen wird, nicht wirklich freuen. Es würde einen Schatten auf die Weltmeisterschaft werfen."



Das komplette Interview mit Marc Surer ist unter sky.de/formel1 abrufbar.



Sky berichtet ab Freitagvormittag live von der Entscheidung in Abu Dhabi. An der Seite von Sascha Roos (Twitter: @Sky_SaschaR) wird Marc Surer den Grand Prix von Abu Dhabi kommentieren. Tanja Bauer (Twitter: @Sky_Tanja) wird als Moderatorin und Boxengassen-Reporterin durch das Rennwochenende führen.



Die Formel 1 mit Sky On Demand und Sky Go erleben



Mit Sky Go können Motorsportfans in Deutschland und Österreich auch unterwegs live dabei sein. Zusätzlich stehen alle freien Trainings, das Qualifying und das Rennen auf Sky On Demand (sky.de/ondemand) und Sky Go (sky.de/go) auch nach der Live-Übertragung auf Abruf zur Verfügung.



Der Grand Prix von Abu Dhabi live bei Sky und Sky Go



Freitag:



9.55 Uhr: 1. Freies Training auf Sky Sport 1 HD



13.55 Uhr: 2. Freies Training auf Sky Sport 1 HD



Samstag:



10.55 Uhr: 3. Freies Training auf Sky Sport 1 HD



13.50 Uhr: Qualifying auf Sky Sport 1 HD



Außerdem verfügbar:



"Sky Onboard" auf Sky Sport 8 HD



Sonntag:



13.00 Uhr: Vorberichte, das Rennen, Analysen und Interviews auf Sky Sport 1 HD



Ab 13.55 Uhr außerdem verfügbar:



"Sky Onboard" auf Sky Sport 7 HD



"Sky Pitlane" auf Sky Sport 8 HD



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland