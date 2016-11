Zürich (ots) - Die Strompreise würden nach dem Atomausstieg nicht

stark ansteigen. Diese Einschätzung äussern Marktexperten gegenüber

der «Handelszeitung». «Bei Annahme der Initiative wäre der Aufpreis

überraschend tief», sagt Matthias Raeck von der Engineeringfirma

Pöyry. Bis 2040 wäre im Durchschnitt ein Preisaufschlag von rund 60

Rappen pro Megawattstunde wahrscheinlich. Aktuell kostet eine

Megawattstunde Strom an der Börse etwa 50 Franken.



Auf etwas grössere Zahlen kommt die Stromdienstleisterin Ompex.

Ihr zufolge würde die Stilllegung von Beznau I und II sowie Mühleberg

in einer ersten Welle zu einem Preisanstieg von 1.60 Franken pro

Megawattstunde führen. Der Preis in der Schweiz würde sich in einer

grösseren Anzahl Stunden pro Jahr vom tieferen deutschen Strompreis

entfernen und näher an den höheren italienischen Preis rücken. Fielen

2024 und 2029 auch Gösgen und Leibstadt weg, kämen noch einmal 3

Franken hinzu. «Wir haben einen grösseren Effekt erwartet», sagt

Josef Keller von Ompex.



Rechnet man die beiden Ergebnisse mit dem jährlichen

Stromverbrauch der Schweiz hoch, so ergeben sich je nach Jahr und

Schätzung jährliche Mehrkosten von 40 bis 300 Millionen Franken.



Originaltext: Handelszeitung

Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77