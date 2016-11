Zürich (ots) - Auf den Kabelnetzbetreiber UPC kommt Ungemach zu.

Ab morgen Donnerstag erhalten rund tausend Kunden im Raum Luzern

statt dem UKW-Radiosignal übers Kabel nur noch Rauschen - testweise.

Grund ist, dass UPC die Radiosignale digitalisiert und die analoge

Übertragung im Gegenzug einstellt. Teilweise sofort, teilweise nach

einer gewissen Übergangsfrist, wie Unterlagen zeigen, die der

«Handelszeitung» vorliegen. Das geschähe aus Kapazitätsgründen, sagt

UPC-Sprecherin Sarah Nettel dazu.



Gestartet wird in Luzern. Die betroffenen Haushalte wurden vor

rund zwei Wochen informiert. Danach soll die Migration im Rahmen des

Programms «on Air» in der gesamten Schweiz stattfinden. UPC löst das

analoge UKW-Signal mit dem digitalen DAB+ ab.



Doch die Migration hat einen Haken: UPC strahlt die DAB-Sender auf

einer höheren Frequenz aus, als es üblich ist. Die UPC-Frequenzen

können von Stereoanlagen oder DAB+-Radios nicht entschlüsselt werden.

«Heutige, im Handel erhältliche DAB+ Geräte unterstützen diesen

erweiterten Standard nicht», hält UPC selber fest. Wer dennoch Radio

hören will, braucht ein Gerät, das von UPC «exklusiv» für 119 Franken

vertrieben wird. Dieses kann lediglich über den Kopfhörerausgang mit

Stereoanlagen verbunden werden.



Für die Stiftung für Konsumentenschutz sind das unhaltbare

Zustände. Geschäftsleiterin Sara Stalder bezeichnet das Empfangsgerät

als «Set-Top-Box mit Lautsprechern». Die Bindung an ein exklusives

und sehr teures Gerät sei konsumentenunfreundlich. Es sei

«erstaunlich», dass UPC aus vergangenen Diskussionen nichts gelernt

habe, so Stalder. «Wir empfehlen den Leuten, mit dem Wechsel vorerst

zu warten und auf den terrestrischen Radioempfang zu setzen.»



