Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork (Facebook -Gruppe) Ich meine: Ist doch eine nette Geschichte. Porr und Strabag sind gemeinsam in einem Konsortium für ein Teilstück der slowakischen Autobahn D3 siegreich gewesen. Auftragsvolumen: EUR 239 Mio" auf die beiden entfallen in Summe 3/4 davon. Gekommen sind 2 Aussendungen mit identem Wortlaut bis auf ... POS_AV STR_AV ... und auch sonst sind die beiden heuer im positivsten Sinne Head to Head: Je ca. 30 Prozent Plus in den Aktien seit Jahresbeginn, 6x besser als der ATX

