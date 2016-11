FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse beteiligt sich an einem Fintech-Unternehmen. Für einen "siebenstelligen Betrag" habe sie einen "signifikanten Minderheitsanteil" an dem Hamburger Dienstleister Figo erworben, teilte die Börse mit. Weitere Investoren seien namhafte Business Angel aus Deutschland. Insgesamt habe Figo in der aktuellen Finanzierungsrunde rund 6,8 Millionen Euro eingesammelt.

Figo schlägt nach eigenen Angaben mit der "Banking as a Service"-Plattform die Brücke zwischen modernen Diensten seiner Kunden und über 55 Millionen Online-Banking-Konten in Deutschland und Österreich. Neben Fintechs nutzten auch heute schon Banken und Großunternehmen die Lösung zur Integration von Banking in anwenderfreundliche Kontexte.

"Das Figo-Team um Andre Bajorat hat deutlich gemacht, welche Chancen sich für nahezu alle Akteure der Finanzwirtschaft ergeben und welch enormes Potenzial mit der Umsetzung der PSD2 (Zahlungsdiensterichtlinie) auf die Branche in Europa zukommt", begründete Ankur Kamalia von der Deutschen Börse das Investment. In der sich verändernden Finanzlandschaft habe Figo sich bereits als verlässlicher Partner etabliert und um sich herum ein enormes Fintech-Ökosystem aufgebaut. Figo will mit den Mitteln aus der Finanzierungsrunde die Internationalisierung vorantreiben und seine Produktpalette ausbauen.

