Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Potash auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 US-Dollar belassen. Der kanadische Kaliproduzent habe früher als vom ihm gedacht Produktionskürzungen in den überdurchschnittlich kostenintensiven Minen Cory, Lanigan und Allan angekündigt, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer Studie vom Mittwoch. Oxgaard sprach von einem guten Zeichen mit Blick auf die Kapazitätsdisziplin in der Branche./la/zb

ISIN: CA73755L1076