Führendes US-amerikanisches Unternehmen für erneuerbare Energien mit Tätigkeiten in Israel finanziert hybride IT-Landschaft mit Einsparungen

Rimini Street, Inc., der führende globale Anbieter von unabhängigen Supportleistungen für Unternehmenssoftware wie Business Suite, BusinessObjects und HANA Database von SAP SE (NYSE: SAP) sowie Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce der Oracle Corporation (NYSE:ORCL) hat heute bekannt gegeben, dass BrightSource Energy, ein international tätiges Unternehmen im Bereich Konstruktion, Entwicklung und Bereitstellung von Solarthermie für die Produktion hochwertigen Stroms sowie von Dampf für die weltweiten Märkte für Energie, Rohbenzin und Industrieprozesse weltweit, für den Support seiner Produkte Oracle EBS, Database, Fusion Middleware und Agile PLM zu Rimini Street gewechselt hat. Durch die Einsparungen aus dem Wechsel zu Rimini Street konnte BrightSource Energy eine neue hybride IT-Landschaft finanzieren.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161123005621/de/

BrightSource Energy Switches from Oracle to Rimini Street for Support of Four Oracle Product Lines (Graphic: Business Wire)

"Wir haben mit Rimini Street erstmals in Israel beim Support für unsere Produkte für Oracle EBS und Technologieprodukte zusammengearbeitet. Das Unternehmen konnte sein Versprechen mit erstklassigem, sehr reaktionsschnellem Support-Service mehr als halten und stellte uns einen lokalen Haupt-Supporttechniker (Primary Support Engineer, PSE)", sagte Shimi Ben Baruch, Global Vice President und Information Officer bei BrightSource Energy. "Angesichts dieses außergewöhnlichen Serviceniveaus haben wir den Support von Rimini Street schnell für unsere Anwendung Oracle Agile PLM integriert. Damit bekommen wir Betriebseffizienzen wie etwa komplexen Kundenanpassungs-Support und erhebliche Kostenreduzierungen. Durch unsere Kooperation mit Rimini Street konnten wir unsere Geschäftseffizienzen verbessern und unsere Dollars neu für Initiativen zur digitalen Transformation nutzen, dank derer unser Unternehmen wachsen und wettbewerbsfähig bleiben kann."

Fortschritt für die digitale Transformation durch Einsparungen bei der Wartung

Mit den Einsparungen, die durch den Wechsel vom Händlersupport zu Rimini Street realisiert werden konnten, konnte BrightSource Energy eine innovative hybride IT-Landschaft finanzieren. Dazu gehörte, dass eine HR-Lösung ersetzt und in eine private Cloud verlagert wurde, um dem Bedarf der Mitarbeiter am besten gerecht zu werden. So wird Zugriff auf HR-Anwendungen und Daten-Downloads von überall auf der Welt ermöglicht. Über dieses neue Modell konnten die Mitarbeiter von BrightSource Energy außerdem bei allen ihren IT-Aktivitäten effizienter werden, etwa Infrastruktur und Support.

"Israel ist ein Nährboden für neue Innovationen; viele CIOs tun sich jedoch schwer, in ihrem Budget die Dollars für Investitionen in Big Data, Cloud, IoT und andere revolutionäre Technologien zu finden, mit denen ihre Unternehmen mehr Wachstum umsetzen können", sagt Jack Oster, Geschäftsführer (General Manager) von Rimini Street für Israel und Osteuropa. "Mit Rimini Street können Unternehmen in Israel und überall auf der Welt ihre Wartungskosten für SAP- und Oracle-Software um 90 Prozent der Gesamt-Supportkosten kürzen, um die digitale Transformation zu finanzieren. Heute haben mehr als 75 internationale Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in Israel und Osteuropa Verträge für die Bereitstellung von Supportleistungen für ihre Firmensysteme mit Rimini Street unterzeichnet, darunter fünf der Unternehmen im Maof-25-Index."

Rimini Street ist der führende unabhängige Anbieter von Supportleistungen für Unternehmenssoftware und verhilft Unternehmen zu Einsparungen von bis zu 90 Prozent ihrer Gesamtwartungskosten. Das Unternehmen liefert seinen Kunden eine Vielzahl erstklassiger Supportleistungen, darunter Support für Interoperabilität, Sicherheitsberatungsdienste, Leistungsabstimmung, ein persönlicher lokaler PSE mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung sowie Support rund um die Uhr mit garantierten Antwortzeiten von 15 Minuten oder weniger für kritische Fälle der Priorität 1. Rimini Street kann zudem garantieren, dass die Kunden ihre aktuelle Version der Software mindestens 15 Jahre behalten können, ohne dass Updates erforderlich sind, und liefert weltweit ohne Mehrkosten kontinuierliche Updates zu Veränderungen bei Steuern, Gesetzen und Regelungen.

Um mehr zu erfahren, folgen Sie @riministreet auf Twitter, und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Über BrightSource Energy

BrightSource Energy, Inc. liefert die weltweit beste Solarfeldtechnologie, mit der Solarenergiesysteme so konzentriert werden können, dass zuverlässig saubere Energie für Versorgungsunternehmen und Industrieunternehmen geliefert werden kann. Weitere Informationen über BrightSource Energy finden Sie unter www.BrightSourceEnergy.com

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Supportdienstleistungen für Unternehmenssoftware. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm, das Oracle- und SAP-Lizenznehmern Kosteneinsparungen von bis zu 90 Prozent bei den gesamten jährlichen Supportkosten ermöglicht, seit 2005 neue Maßstäbe bei Supportdiensten für Unternehmen. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.600 globale Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Firmen und Unternehmen im öffentlichen Sektor aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.riministreet.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie "glauben", "könnten", "werden", "planen", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten und gehen von bestimmten Annahmen aus. Falls diese Risiken eintreten oder falls sich unsere Annahmen als inkorrekt erweisen, können tatsächliche Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Zahlen erheblich abweichen. Rimini Street übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiedergeben.

Rimini Street und das Rimini-Street-Logo sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Unternehmens- und Produktnamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Copyright 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161123005621/de/

Contacts:

Rimini Street, Inc.

Michelle McGlocklin, +1-925-264-6579

mmcglocklin@riministreet.com