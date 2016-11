Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 82 Abs. 9 BörseG



Wien (pta038/23.11.2016/19:50) - 23.11.2016. Der Vorstand der CA Immobilien

Anlagen AG hat heute beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der

29. ordentlichen Hauptversammlung vom 3. Mai 2016 gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG

ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien durchzuführen. Das Volumen

beläuft sich auf bis zu eine Million Stück Aktien (dies entspricht rd. 1% des

derzeit aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft) mit einem Höchstlimit von

17,50 EUR je Aktie.



Im Übrigen hat sich der beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert innerhalb

der Bandbreite des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung zu bewegen und

darf nicht niedriger als maximal 30% unter und nicht höher als maximal 10% über

dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückerwerb

vorhergehenden zehn Börsetage liegen.



Das Rückkaufprogramm beginnt frühestens am 28. November 2016 und endet

spätestens am

2. Oktober 2018. Der Rückkauf erfolgt für jeden durch den Beschluss der

Hauptversammlung erlaubten Zweck. Derzeit werden fünf Millionen Stück eigene

Aktien gehalten.



Details zum Aktienrückkaufprogramm sind veröffentlicht unter:

http://www.caimmo.com/de/investor-relations/aktienrueckkauf/



Details zum Aktienrückkaufprogramm

Die Bedingungen des Aktienrückkaufprogramms sind wie folgt:



Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG:

3. Mai 2016



Tag und Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses: 4. Mai 2016, über ein

Informationsverbreitungssystem gemäß §§ 81a Abs 1 Z 9 iVm 82 Abs 8 BörseG

iVm § 11 Veröffentlichungs- und Meldeverordnung



Beginn und voraussichtliche Dauer: frühestens am 28. November 2016 bis 2.

Oktober 2018



Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000641352)



Beabsichtigtes Volumen: bis zu 1.000.000 Stück Aktien (dies entspricht rund 1%

des Grundkapitals der Gesellschaft)



Gegenwert: Der Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 30% unter

(Preisuntergrenze) und nicht höher als maximal 10% über (Preisobergrenze) dem

durchschnittlichen, ungewichteten Börseschluss-kurs der dem Rückerwerb

vorhergehenden zehn Börsetage liegen.



Art des Rückerwerbs: Erwerb über die Börse



Zweck des Rückerwerbs: Der Rückkauf erfolgt für jeden durch den Beschluss der

Hauptversammlung erlaubten Zweck.



Auswirkungen auf die Börsezulassung der CA Immobilien Anlagen AG: Keine



Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2002: (i) Die

gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2002 zu veröffentlichenden Details zu

den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückkaufprogramms sowie (ii)

allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2002 zu veröffentlichende

Änderungen des Rückkaufprogramms werden auf der Internetseite der CA

Immobilien Anlagen AG (

http://www.caimmo.com/de/investor-relations/aktienrueckkauf/ ) veröffentlicht.



Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von CA

Immo-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer

Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von CA Immo-Aktien anzunehmen.



(Ende)



