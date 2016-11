Halle (ots) - Billigflieger machen sich immer stärker breit. Die Lufthansa versucht sie mit ihrer Tochter Eurowings zu imitieren, inklusive ganz anderer Arbeitsbedingungen. Diese Entwicklung will die VC stoppen und sicherstellen, dass auch in der Billigsparte der sogenannte Konzerntarifvertrag mit seinen üppigen Konditionen auch in puncto Betriebsrenten und Vorruhestand uneingeschränkt gilt. Ist es doch sehr naheliegend, dass künftig zunehmend mehr Verbindungen von der gelb-blauen Lufthansa-Klassik auf Eurowings verlagert werden. Für die VC geht es deshalb ums Ganze.



