WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat in ihrem Sitzungsprotokoll einen klaren Hinweis auf eine Leitzinszinsanhebung im Dezember gegeben. Die meisten Fed-Mitglieder hielten eine Zinserhöhung "relativ bald" für angemessen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 1. bis 2. November. Zudem hätten viele Mitglieder vor einer Überhitzung am Arbeitsmarkt gewarnt. Die Sitzung fand noch vor der US-Präsidentschaftswahl am 8. November statt./jsl/fbr

AXC0270 2016-11-23/20:23