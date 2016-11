Bislang gab es nur für Männer Ämter in der künftigen US-Regierung. Nun hat der designierte Präsident Donald Trump auch zwei Frauen für sein Kabinett ausgewählt: Gouverneurin Nikki Haley und Philanthropin Betsy DeVos.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat erstmals zwei Frauen für Posten in seiner Regierung nominiert. Die Gouverneurin des südlichen Bundesstaates South Carolina, Nikki Haley, soll neue US-Botschafterin für die Vereinten Nationen werden. Die Unternehmerin und Philanthropin Betsy DeVos will der Republikaner zur Bildungsministerin machen, wie er am Mittwoch mitteilte. Der Senat muss beiden Personalien zustimmen. In den USA hat der Posten des UN-Botschafters Kabinettsrang.

Bislang hatte Trump nur Männer in seine Regierung geholt. DeVos löst den Demokraten John King ab. Sie ist auf der nationalen Ebene bislang kaum in Erscheinung getreten. Trump bezeichnete sie als "brillante und leidenschaftliche Bildungsaktivistin".

Haley war seit einigen Tagen für ein Amt im Gespräch. Sie würde im Januar auf UN-Botschafterin Samantha Power folgen. "Sie wird uns als großartige Anführerin auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...