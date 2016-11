Spektakuläre Aussichten auf die Stadt vom 45. Stock aus, 160 Meter über dem Boden

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans mit Sitz in Shinjuku, Tokio, renoviert momentan seine Sky Lounge "Aurora", die am 7. Dezember 2016 wieder eröffnet werden soll. In der renovierten "Aurora" wird den Kunden ein stilvolles Ambiente zum Speisen sowie Panoramaausblicke der Stadt Tokio vom 160 Meter hohen 45. Stock des Keio Plaza Hotel geboten werden. Außerdem werden die renommierten und begabten Barkeeper und Köche eine Vielfalt an leckeren Speisen und Getränken zubereiten, die die Gäste nicht nur an Wochenenden und Feiertagen zur Mittagszeit sowie jeden Tag am Nachmittag und in den späten Abendstunden bestellen können.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161123005741/de/

Sky Lounge "Aurora" which opens on December 7th will offer a panoramic view of Tokyo's dynamic cityscape, Keio Plaza's renowned bartenders and chefs, and a wide range of tantalizing drinks and delicious cuisine from the afternoon into the late evening. (Photo: Business Wire)

Wir schaffen in der Sky Lounge "Aurora" Sitzgelegenheiten, mit denen die Panoramaausblicke der Skyline von Tokio besonders gut zur Geltung kommen. Ein Essen hier soll für Besucher aus Japan und aus dem Ausland ein wunderbares, unvergessliches Erlebnis sein. Die Inneneinrichtung der "Aurora" ist in Schwarz und Weiß gehalten. Damit entsteht innerhalb der Lounge eine einfache und stilvolle Atmosphäre. Für weitere Akzente sorgen Holzblenden, damit die Kunden Gelegenheit haben, einen privaten Speisesaal zu nutzen.

Das Keio Plaza Hotel ist berühmt für seine talentierten Barkeeper. Unter der Leitung des legendären Barkeepers Kazuya Watanabe, der erste Barkeeper, der die Medaille am Gelben Band des japanischen Kaisers gewonnen hat, setzen unsere Barkeeper ihr Können beim Kreieren leckerer Drinks ein, die die Kunden in der "Aurora" genießen können, und sorgen für zuvorkommende Gastfreundschaft.

Um dem Ruf des Keio Plaza Hotel als Japans erstem Wolkenkratzerhotel gerecht zu werden, geben wir rund 140 Millionen JPY dafür aus, dass die schönen Ausblicke von der "Aurora" durch diese Renovierung besonders betont werden.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 20 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl lokaler und internationaler Gäste, die uns wegen unserer einladenden Anlagen, unserer warmen Gastfreundschaft und unserer einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Räume unter dem Motto Hello Kitty, Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Services finden Sie auf unserer Website sowie auf YouTube, Facebook oder Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161123005741/de/

Contacts:

Keio Plaza Hotel Tokyo

Sunaho Nakatani, +81-3-5322-8113

Manager für Öffentlichkeitsarbeit

s-nakatani@keioplaza.co.jp