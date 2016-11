Der Daimler AG zufolge seien sogenannte Expats - also Kollegen mit deutschen Arbeitsverträgen im Ausland - teuer, etwa durch Zusatzkosten für die Übersiedlung der Familie. Unter anderem wegen hoher Kosten werde die Anzahl der Expats künftig reduziert. Dadurch werde man als Arbeitgeber attraktiver für lokale Mitarbeiter, schließlich hätten diese dann bessere Aufstiegschancen. Es sei wichtig, "dass wir (...) auch Schlüsselfunktionen in China mittel- und langfristig mit Chinesen besetzen", sagte Personalchef Wilfried Porth am Mittwoch in Stuttgart. Zuletzt habe man die Zahl der Expats in den meisten Weltregionen bereits gesenkt, im Wachstumsmarkt China hingegen deutlich aufgestockt, so die dpa. In der Volksrepublik hatte Daimler vor zehn Jahren nach eigenen Angaben nur knapp 600 Mitarbeiter, ...

