Der deutsche Leitindex hat am Mittwoch Verluste verzeichnet. Investoren zweifeln bezüglich der Aussichten für die Weltwirtschaft.

Die Börse Frankfurt verzeichnete am Mittwoch Verluste - ein Durchbruch ist dem Dax verwehrt geblieben, berichtet die dpa. Während die Wall Street am Vorabend neue Rekordstände verbuchte, büßte der deutsche Leitindex am Nachmittag 0,65 Prozent auf 10 643,81 Punkte ein. Der entscheidende Schritt zu neuen Höhen, den Börsianer erst bei 10 800 Punkten sehen, ist damit wieder weiter in die Ferne gerückt. Die psychologisch wichtige Hürde hat sich seit August mehrfach als zu hoch erwiesen. Experten wie Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin Index-Radar sehen Anleger derzeit eher auf den US-Markt als auf europäische Aktien setzen. Während der New Yorker Leitindex Dow Jones am Vorabend erstmals die Marke von 19 000 Punkten knackte, ist der Dax weit von seinem Rekordstand bei knapp 12 400 Zählern entfernt. Sorgen um die Außenhandelspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und die politische Zukunft in Italien bremsen derzeit hierzulande die ...

