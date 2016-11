Wegen Betrugs und Steuerhinterziehung müssen sich die drei Unister-Manager ab Januar 2017 vor Gericht verantworten.

Unister vor Gericht: Der Prozess gegen drei frühere Manager des Internet-Unternehmens beginnt am 11. Januar am Landgericht Leipzig. Wie ein Sprecher am Mittwoch sagte, seien bis Juni 18 Verhandlungstage angesetzt worden. In dem Prozess geht es unter anderem um Steuerhinterziehung und Betrug. Zuvor hatten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR darüber berichtet. Ursprünglich hatte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden auch gegen den Gründer und langjährigen Chef, Thomas Wagner, ermittelt. Der 38-Jährige war allerdings im Sommer bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien ums Leben gekommen. Die Unister-Holding meldete unmittelbar danach Insolvenz an.

