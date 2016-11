Essex Magnet Wire, eine Abteilung von Superior Essex Inc., und Furukawa Electric Co., Ltd. ("Furukawa Electric") hat heute die beabsichtigte Gründung eines Joint Venture bekanntgegeben, die die Lieferung einer neuen Art von gewundenen Hochspannungsleitungen (High-Voltage Wire, HVW) vor allem für die Automobilindustrie im gesamten europäischen Wirtschaftsraum vorsieht.

Das Joint Venture wird HVWs fertigen, vermarkten, verkaufen und vertreiben, die in elektrischen Antriebsmotoren, Generatoren und Reaktoren für Automobile zum Einsatz kommen. Für dieses Projekt werden die globalen Ressourcen und die technische Expertise von Essex Magnet Wire und Furukawa Electric kombiniert, d. h. das Verkaufspersonal und der Fertigungsbetrieb von Essex Magnet Wire in Europa und die relevanten Technologien von Furukawa Electric, die Furukawa Electric für das Joint Venture lizenzieren wird, um Automobilkunden in Europa eine neue Art von HVWs anzubieten. Das Joint Venture mit Sitz in Bad Arolsen, Deutschland, wird unter dem Namen Essex Furukawa Magnet Wire Europe operieren. Obwohl Essex Magnet Wire der Hauptanteilseigner des Joint Venture sein wird, gehen die Parteien davon aus, dass sie das Joint Venture im Geiste einer wirklichen geschäftlichen Partnerschaft betreiben. Die Gründung des Joint Venture wird für das erste Quartal 2017 erwartet, nachdem definitive Verträge unterzeichnet und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt sind.

Über Essex Magnet Wire eine Abteilung von Superior Essex Inc.

Superior Essex Inc. fertigt und vertreibt Leitungen und Kabel aus Kupfer und Aluminium, mit denen alles von Klassenzimmern und Datenzentren bis hin zu Elektrofahrzeugen und mobilen Geräten betrieben und vernetzt werden kann. Seit über 85 Jahren bedient Superior Essex die Vertriebsmärkte für Kupferlackdraht/Wickeldraht, Kommunikation und Energie. Die Abteilung Essex Magnet Wire des Unternehmens ist am nordamerikanischen und europäischen Markt führend, und beliefert und bedient die Automobilbranche, Industrieunternehmen, Energieversorger, gewerbetreibende Firmen und Privathaushalte über Anlagen in sieben Ländern nahtlos. Bei Superior Essex haben wir uns der Lösung der Probleme unserer Kunden verpflichtet und wollen gleichzeitig positive Impulse für unsere Communities weltweit geben. Superior Essex und seine Abteilungen leisten im Bereich Technologie, Nachhaltigkeit und Innovationen weiterhin Pionierarbeit. Weitere Informationen finden Sie unter superioressex.com.

Über Furukawa Electric Co., Ltd.

Furukawa Electric Co., Ltd. (TSE: 5801) hat den Betrieb im Jahr 1884 aufgenommen, als das Kupferschmelzwerk und die Drahtfertigungsstätte gegründet wurden. Seitdem ist Furukawa Electric führend bei neuesten Technologien, wobei sie sich mit verschiedenen technologischen Belangen beschäftigt. Furukawa Electric hat Produkte auf zahlreichen Gebieten auf den Markt gebracht, darunter Telekommunikation, Elektronik, Automobile und Bauwesen. Im Zentrum stehen die drei Arten von Materialien, mit denen das Unternehmen arbeitet: Optik, Kunststoffe und Metalle. Viele dieser Produkte weisen jetzt weltweit führende Marktanteile auf, und alle Produkte des Unternehmens haben in zahlreichen Geschäftsbereichen Beiträge zur Gesellschaft geleistet. Furukawa Electric hat für das am 31. März 2016 endende Steuerjahr konsolidierte Umsätze von 874,8 Milliarden Yen berichtet. Mehr über Furukawa Electric erfahren Sie unter furukawaelectric.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

