Wie jedes Jahr werden im Rahmen des TRUSTECH Events die SESAMES Awards für die besten Innovationen in den Kategorien Zahlungen, Identifizierung, digitale Sicherheit und Drahtlos-Technologien verliehen.

18 Aussteller wurden von einer 18-köpfigen internationalen Expertenjury als Finalisten ausgewählt. Die Auswahl basiert auf drei wesentlichen Kriterien: innovative Merkmale des eingereichten Produkts/der eingereichten Serviceleistung, Markteignung und überzeugende Präsentation.

Auf der TRUSTECH Main Stage (Hauptbühne) werden die 6 SESAMES Gewinner am 29. November in den Kategorien E-Transaktion, Einzelhandel und Produktion und am 30. November in den Kategorien IoT (Internet der Dinge), E-Government und Cybersicherheit geehrt.

Die 18 Finalisten der SESAMES Awards

Unternehmen Projektname Kategorie AUVERCLOUD SAS (FR) Passwordless Remote Authentication Cybersicherheit BioSSL ltd (UK) BioSSL Spire Payments (UK) Spire Mobile Framework FEITIAN TECHNOLOGIES CO., LTD (CN) Fido BLE Card E-Government Vision Box (PO) Happy Flow Smart Cities IMPRIMERIE NATIONALE/SPS (FR) The Nautilus MeReal Biometrics (HK) MeReal Biometrics E-Transaktionen FAMOCO, by World Food Programme FAMOCO (FR) SCOPECARD, eine digitale Lösung für humanitäre Lebensmittelhilfe TableSafe (USA) TableSafe RAIL Pay-at-the-Table- Zahlungsplattform KEOLABS (FR) IoTize IoT SHANGHAI HUAYUAN ELECTRONIC Co.,LTD (CN) RFID-/NFC-Lösung zur Fälschungssicherheit SMARTRAC TECHNOLOGY GROUP (NL) SMARTRAC dLoc System COMPRION GmbH (DEU) COMPRION Network Bridge Produktion und

Tests COMPRION GmbH (DEU) TraceCase SPS (FR) Innovative Dual Interface "Heavy Metal" Card VirtuCrypt (USA) VirtuCrypt Elements Remote Key Loading Service Einzelhandel TableSafe (USA) TableSafe RAIL Pay-at-the-Table-Zahlungsplattform TAS Group (IT) EasySelf

Bedeutende Akteure und Startups werden im Rahmen eines durch Innovationen geprägten Events zusammengeführt.

Die TRUSTECH Main Stage wird auch den 40 Startups in den Bereichen FinTech, IoT, Zahlungssysteme und digitale Identität gewidmet, die zu den Präsentationssitzungen eingeladen wurden.

Aussteller und Sponsoren werden zudem ihre neuesten Produkte und Dienste auf der Main Stage des Events vorstellen.

Highlights des Events

Vernetzte Objekte

Wetech hat eine Reihe vernetzter Accessoires und Schmuckwaren entwickelt (Uhren, Armbänder, Ringe, Halsketten usw.), die auf der Drahtlos-Technologie basieren, um im Rahmen von POS eingesetzt zu werden. Das Unternehmen hat zudem spezielle Apps entwickelt, um die Wearables zu steuern und zu sichern.

Zahlungen

Unternehmen wie TAS Group tragen dazu bei, Hindernisse im Bereich der länderübergreifenden Zahlungen zu beseitigen, indem die Validierung und Verarbeitung durch Berücksichtigung regionaler Vorschriften und Handelspraktiken vereinfacht wird. Wie bei Snapswap kombiniert das Unternehmen mobile Messenger-App-Funktionen (wie Facebook Messenger und WhatsApp) mit Cyberwallet- und Peer-to-Peer-Transaktionen (wie PayPal) in einer Einzel-App unter der Bezeichnung Gloneta.

Biometrie

Die Biometrie ist ein weiterer Bereich, in dem Innovationen eine besondere Rolle spielen. Unternehmen wie Flexenable und Innovatrics integrieren digitale Fingerabdruckleser auf Smartcards, um die Sicherheit zu erhöhen und die Systemfunktionalität zu erweitern.

Verkaufsterminals

Die bedeutendsten Stakeholder auf diesem Markt wie Spire Payments, XAC Automation und Verifone mit "Carbon" präsentieren die neue Generation der Verkaufsterminals (POS). Die neuesten Produkte bieten nun hochmoderne Funktionalitäten, Cloud-Zugriff und die Verfügbarkeit einer Reihe von Apps.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.trustech-event.com

Über TRUSTECH (Incorporating Cartes): Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal vor über dreißig Jahren unter dem Namen "CARTES SECURE CONNEXIONS" ausgerichtet, um die neuartige Technologie der Smartcards zu fördern. Nun wurde diese in "TRUSTECH (Incorporating CARTES)" umbenannt. Dies stellt eine bessere Berücksichtigung der Industrie- und Veranstaltungsentwicklung sowie ihres Schwerpunkts auf vertrauensbasierten Technologien dar.

Über COMEXPOSIUM: Die COMEXPOSIUM Group, einer der weltweit führenden Event-Veranstalter, ist an mehr als 170 B2C- und B2B-Events aus 11 unterschiedlichen Sektoren beteiligt, darunter Nahrungsmittel, Agrarwirtschaft, Mode, Sicherheit, digitale Systeme, Bauwesen, Hightech, Optik und Verkehrswirtschaft. COMEXPOSIUM empfängt mehr als 3 Millionen Besucher und 45.000 Aussteller in 26 Ländern rund um den Globus. COMEXPOSIUM ist in mehr als 30 Ländern weltweit tätig.

