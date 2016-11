Gestoppte bzw. gedrehte Serien: KUKA -0,16% auf 91,75, davor 9 Tage im Plus (19,91% Zuwachs von 76,64 auf 91,9), RBI -0,03% auf 16,99, davor 7 Tage im Plus (9,65% Zuwachs von 15,5 auf 17), SAP -0,2% auf 79,7, davor 6 Tage im Plus (5,3% Zuwachs von 75,84 auf 79,86), TECDAX -1,29% auf 1717,82, davor 6 Tage im Plus (3,07% Zuwachs von 1688,34 auf 1740,23), Amazon -0,66% auf 780,12, davor 6 Tage im Plus (9,21% Zuwachs von 719,07 auf 785,33), Nemetschek -1,17% auf 54,06, davor 6 Tage im Plus (5,27% Zuwachs von 51,96 auf 54,7), Callaway Golf -0,24% auf 12,47, davor 6 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 11,91 auf 12,5), GlaxoSmithKline +0,1% auf 1505, davor 6 Tage im Minus (-2,21% Verlust von 1537,5 auf 1503,5), Zalando -0,79% auf 35,61, davor 5 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 34,78 auf 35,9),...

