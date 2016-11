Dennoch konnte der Dow Jones Industrial ein neues Rekordhoch erklimmen. Dagegen standen Technologieaktien unter Druck. Der marktbreite S&P 500 setzte seine Kletterpartie fort. Angesichts der durchwachsenen Vorgaben dürfte der deutsche Leitindex kaum verändert in den Handel starten. Die Marktakteure auf dem Frankfurter Börsenparkett schauen ein wenig neidisch zu den Kollegen nach New York. Der DAX verharrt auch weiterhin in einer Seitwärtsphase. Ausblick Die Börsen in den Vereinigten Staaten sind heute feiertagsbedingt geschlossen. Hierzulande stehen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal sowie der Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat November im Terminkalender. Zur Stunde sehen wir den DAX bei 10.664 Punkten annähernd...

