FX-Quickcheck: EUR/USD Die US-Industrie hat im Oktober den stärksten Auftragseingang seit einem Jahr verbucht. Wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte, kletterten die Auftragseingänge im vergangenen Monat sequenziell um 4,8%. Analysten hatten im Konsens lediglich mit einem Zuwachs um 1,2% gerechnet, nach -0,4% im September (revidiert von -0,3%). Exklusive des volatilen Transportsektors stiegen die Auftragseingänge im Berichtszeitraum um 1,0% (Konsens 0,2% wie zuletzt). Unterhalb des Tiefs vom 3. Dezember 2015 bei 1,0522 trifft EUR/USD am Tief vom 13. März 2015 bei 1,0459 auf die nächste markante Unterstützung. Die nächsten wichtigen Widerstände finden sich an den Hochs vom 14. November 2016 bei 1,0857 und 9. November 2016 bei...

