Die US-Industrie hat im Oktober den stärksten Auftragszuwachs seit einem Jahr verzeichnet. Die Bestellungen für langlebige Güter - von Haushaltsgeräten bis zu Flugzeugen - stiegen zum Vormonat um 4,8 %. Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 1,5 % gerechnet, nachdem es im September einen Zuwachs um 0,4 % gegeben hatte.



Der Aufwärtstrend könnte sich im November fortsetzen: Der Einkaufsmanager-Index für die Industrie kletterte überraschend um 0,5 auf 53,9 Punkte. Bereits ab 50 Zählern zeigt das Barometer ein Wachstum an. Die Aufträge legten dabei so stark zu wie seit über einem Jahr nicht mehr.



Die jüngsten Konjunkturdaten signalisieren ein beschleunigtes Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft. Das wiederum schürt zusammen mit der sinkenden Arbeitslosigkeit die Erwartung, dass die Notenbank Fed im Dezember die Leitzinsen erhöht.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info