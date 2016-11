Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 16,60 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hinter dem wenig überraschenden Quartalsbericht und dem enttäuschenden Ausblick verberge sich bei genauerem Hinsehen eine Bestätigung seines optimistischen Anlagehintergrunds für den Chiphersteller, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte geht hierbei von strukturellem Wachstum in der Autosparte und wachsenden Margen aus. Dabei dürfte die vom Konzern bis 2018 angepeilte Margensteigerung in der Produktion der 300mm-Wafer nur der Anfang eines langfristigen Wachstums sein./tav/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0009 2016-11-24/09:04

ISIN: DE0006231004