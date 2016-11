LONDON, VEREINIGTES KONIGREICH -- (Marketwired) -- 11/24/16 -- Arkadin, ein Unternehmen von NTT Communications und einer der größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Unified Communications und Collaboration Services, hat heute bekannt gegeben, dass es von Gartner auch 2016 wieder im Magic Quadrant geführt wird. Ausgezeichnet wurde Arkadin in der am 10. November 2016 erschienenen Veröffentlichung für seine Webkonferenzen. Arkadin ist eine von 14 Organisationen, die in der Untersuchung bewertet wurden. Der Bericht bewertete den fortschrittlichen und universellen Remote Collaboration Service ArkadinAnywhere.

"Es ist ein großes Privileg, von Gartner noch einmal in dieser marktdefinierenden Forschungsarbeit anerkannt zu werden", sagt Jean-Pierre Dacher, CTO von Arkadin. "Diese Auszeichnung zeigt unsere globale Präsenz und unterstreicht unseres Erfolgs mit dem performanten und best supporteten Service ArkadinAnywhere."

Unternehmen weltweit schätzen die einfache Ein-Klick-Schnittstelle mit Audio-Integration, Web und Video. So erfährt ArkadinAnywhere nach wie vor eine starke Marktdynamik und steigert die Produktnutzungen um 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Die neueste Version enthält eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche mit einem Flachbildschirm-Design, Integration von Social Media, flexiblen Preisplänen und mehreren Mobilitätsfunktionen. "Wir haben uns auf eine noch größere Benutzerfreundlichkeit konzentriert, damit unsere Kunden ihre Produktivität steigern können", so Jean-Pierre Dacher.

Auszug aus der Forschungsarbeit von Gartner: "Schnellere Kommunikation über Webkonferenz-Tools erhöht die Flexibilität und hilft, effektivere digitale Arbeitsplätze zu schaffen. Webkonferenzen bieten auch ein überragendes Erlebnis bei Audiokonferenzen, schon allein deshalb, da sie eine Fülle von Informationen und Interaktionen ermöglichen. Darüber hinaus können Unternehmen mit Webkonferenz-Tools davon profitieren, dass sie sich leichter und umfassender mit externen Parteien, z. B. Geschäftspartnern und Kunden, verbinden können, um Beziehungen aufzubauen."(1)

Gartners Haftungsausschluss

Gartner spricht für die Anbieter, Produkte oder Services, die in seinen Forschungspublikationen geschildert werden, keine Empfehlungen aus und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich die Anbieter mit der besten Wertung oder anderen Kennzeichnungen auszuwählen. Gartners Forschungspublikationen geben die Ansichten der Gartner Forschungsorganisation wieder und sind nicht als objektive Tatsachen zu verstehen. Gartner lehnt jegliche Haftung im Hinblick auf diese Forschungsergebnisse ab, ob ausdrücklich dargelegt oder angedeutet, einschließlich Zusicherungen der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit und Gewährleistungen der Eignung für einen speziellen Zweck.

Über Arkadin

Arkadin ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Dienstleistungen für Unified Communications and Collaboration weltweit. Unser Angebot marktführender Audio-, Web-, Videokonferenz- und Unified-Communications-Lösungen ermöglicht erstklassige Erfahrungen im Bereich Collaborations, die entscheidend für den Erfolg in einem digital vernetzten, globalen Arbeitsplatz sind. Als Mitglied der NTT Communications Group können wir unsere Dienstleistungen in der Cloud liefern und mit einer hochmodernen Infrastruktur eine erstklassige Servicequalität sicherstellen. Über 50.000 Kunden, von den größten Weltkonzernen bis zu kleinen Unternehmen, werden lokal in 19 Sprachen mit Hilfe unseres Netzwerks aus 56 Niederlassungen in 33 Ländern unterstützt. Mehr Information finden Sie hier: http://www.arkadin.com.

Über NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratung, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Services zur Optimierung der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in Unternehmen an. Diese Angebote stützen sich auf die weltweite Infrastruktur des Unternehmens. Hierzu zählt neben dem globalen IP-Netzwerk der Tier-1-Klasse auch das VPN-Netzwerk Arcstar Universal One™, über das weltweit 196 Länder und Regionen sowie über 140 sichere Rechenzentren erreicht werden. Mit seinen Lösungen unterstützt NTT Communications wirksam die globalen Ressourcen aller Unternehmen der NTT Group, darunter Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA.

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

(1) Gartners Magic Quadrant für Web Conferencing, veröffentlicht: 10. November 2016 ID: G00298860

Analyst(en): Adam Preset, Mike Fasciani, Whit Andrews

Kontakt:



Europa

M. O'Farrell

Arkadin

m.o'farrell@arkadin.com



Deutschland

Carmen Dohn

c.dohn@arkadin.com



Nordamerika

Laura McCormick

l.mccormick@arkadin.com



Asien

Nicki Soffe

n.soffe@arkadin.com



Lateinamerika

Angie Brenes

a.brenes@arkadin.com



Brasilien

Juliano Almeida

j.almeida@arkadin.com