FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.11.2016 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES ASOS PRICE TARGET TO 6500 (5100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 885 (905) PENCE - GOLDMAN RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 4800 (4600) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FIRSTGROUP TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 95 (105) PENCE - HSBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 2,335 (2,470) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 250 (305) PENCE - HSBC CUTS STAGECOACH GROUP PRICE TARGET TO 225 (235) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES DIRECT LINE TO OVERWEIGHT (EQUAL-W.) - TARGET 465 (414) P - SOCGEN RAISES INTERTEK TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 3400 (3300) PENCE - UBS CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 460 (570) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 205 (175) PENCE - 'BUY'



- TRADERS: BARCLAYS RAISES THOMAS COOK TO 'OVERWEIGHT' - TRADERS: CANACCORD RAISES CHARLES STANLEY GROU TO 'BUY' - TRADERS: HSBC CUTS MITCHELLS & BUTLERS TO 'HOLD' ('BUY') - TRADERS: MERRILL LYNCH CUTS PARAGON GROUP TO 'UNDERPERFORM' - TRADERS: MORGAN STANLEY RAISES DIRECT LINE TO 'OVERWEIGHT'



