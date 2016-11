Liebe Trader,

vor kurzem präsentierte der Volkswagen Konzern seinen neuen Zukunftspakt und holt endlich das nach, woran andere Autobauer weltweit schon seit einigen Jahren arbeiten. Anleger begrüßten den überfälligen Schritt und schoben die Aktie um einige Euro zur Oberseite an. Die fundamentale Neuausrichtung des Volkswagen Konzerns war schon lange überfällig und konnte zudem einen drohenden Abverkauf des Wertpapiers in letzter Sekunde verhindern. Innerhalb des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals seit Oktober 2015 aber taucht vor dem Papier jetzt die nächste Hürde auf, oberhalb derer sich aber eine schnelle und konsequente Long-Chance bietet. Übergeordnet zeigt sich das Chartbild aber weiter positiv, was zudem seit Mitte dieses Jahres von einem steigenden Dreieck begleitet wird. Direkte Kursgewinne sogar an die obere Range-Begrenzung sind in den kommenden Wochen denkbar - der Anlagehorizont ist hierbei sehr kurz gefasst und eignet sich tendenziell bessere für Intraday-Händler

Long-Chance:

Der kurzfristig eingeleitete Aufwärtsimpuls beim Vorzugspapier dürfte oberhalb des gleitenden Durchschnitts EMA 200 direkt an die obere Begrenzung des steigenden Dreiecks um 128,00 Euro aufwärts führen. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber eröffnet weiteres Kurspotential bis zur übergeordneten Hürde von 139,40 Euro und erlaubt es über ein kleines und kurzfristiges Long-Investment hiervon zu profitieren. Ein Stopp sollte aber noch knapp unterhalb dem EMA 50 bei aktuell 120,34 Euro angesetzt werden, falls die Aktie unerwartet zur Unterseite abdrehen sollte. Größere Verkaufssignale ergeben sich aber erst bei einem nachhaltigen Bruch der Marke von etwa 115,00 Euro - in diesem Fall müssten Anleger mit Kursverlusten auf rund 100,00 Euro rechnen. Wie der Titel schon sagt, können kleinere Handelspositionen bereits sofort eröffnet werden. Anleger sollten sich darüber hinaus auf deutlich erhöhte Volatilität im Bereich der 200-Tage Durchschnittslinie einstellen!

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 123,00 Euro

Kursziel: 128,00 / 130,50 / 139,40 Euro

Stopp: < 120,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,95 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen VZ AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 123,00 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.