Arne Friedrich startet eine neue Karriere: Der ehemalige Fußballnationalspieler gründet mit der Werbeagentur Jung von Matt die Markenberatung JvM/stars. Zusammen wollen sie Prominente sowie Talente aus Sport und Entertainment in ihrer Image- und Markenführung beraten und diese bei der Eigenvermarktung unterstützen.



Dabei bringt er das Wissen aus 15 Jahren Profifußball mit ein: "Als erfahrener Fußballprofi weiß ich, wie wichtig ein gutes, klares - aber vor allem auch nachhaltiges Persönlichkeits- und Markenprofil ist", beschreibt Arne Friedrich seine Motivation. "Mit meiner Erfahrung will ich Talente und Profis dabei unterstützen, ihre Karriere zu maximieren und eine Basis für die Zeit danach zu schaffen."



Neben der Entwicklung von strategischen Markenpositionierungen will Arne Friedrich mit JvM/stars auch bei der kontinuierlichen Imagepflege unterstützen, der Vermittlung von Partnerschaften und der Optimierung von Testimonial-Konzepten: "Wir verknüpfen sportliches Insider-Know-How mit Expertise in strategischer Markenführung, Testimonial-Werbung und Social Marketing", so Friedrich.



Führen wird Friedrich die Beratungsfirma gemeinsam mit dem Jung von Matt Marken- und Digitalstrategen Toan Nguyen: "In Zeiten, in denen Formate wie 'Wetten, dass?' und das Bravo-Cover zunehmend von Youtube-Channels und Instagram-Stories abgelöst werden, verändern sich auch die Regeln der Prominenz. Wir beraten Stars dabei, sichtbar, relevant und spannend zu bleiben", so Nguyen.



Über Arne Friedrich



Fußballprofi, Schutzengel 2006, Stiftungsgründer: Arne Friedrich verfügt über viele Talente und Interessen. Zu seiner aktiven Zeit war er als Profi-Fußballer in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga - u.a. bei Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg - erfolgreich. Er engagiert sich darüber hinaus seit vielen Jahren für den Mukoviszidose e.V. und gründete 2015 die Arne Friedrich Stiftung (AFS), die sich besonders den Themen Gesundheit, Bildung und Integration von Kindern und Jugendlichen widmet.



Über JvM/stars



JvM/stars begleitet Stars und Prominente aus Sport und Entertainment beim Aufbau einer Persönlichkeitsmarke und unterstützt sie bei der individuellen Vermarktung. Geführt wird die Spezialagentur von Arne Friedrich und Toan Nguyen sowie der Jung von Matt/sports-Geschäftsführung um Katja Kraus, Christoph Metzelder, Raphael Brinkert. Gemeinsam vereinen sie sportliches Insider Know-how mit der Expertise strategischer Markenführung, Testimonial-Werbung sowie Social- und Digital-Marketing.



