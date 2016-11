Paris - An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten hat am Donnerstag Zurückhaltung geherrscht. Kaum veränderte Ölpreise und ein stabiler Eurokurs boten wenig Impulse. Dominiert wurde das Marktgeschehen von deutschen Konjunkturdaten, allerdings nur thematisch: Grössere Auswirkungen auf die Kurse hatten die Verlautbarungen nicht. Da in den USA die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen bleiben, dürfte es am Nachmittag an Europas Börsen noch ruhiger werden.

Der EuroStoxx 50 gewann am Vormittag 0,27 Prozent auf 3040,23 Punkte, nachdem er am Vortag um 0,40 Prozent abgebröckelt war. Für den französischen Cac-40-Index ging es am Donnerstag ...

