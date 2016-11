Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für GfK von 26,50 auf 25,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Beim Marktforscher sei noch immer nicht die erhoffte Wende in Sicht, schrieb Analyst Craig Abbott in einer Studie vom Donnerstag mit Blick auf die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen. Abbott senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie für das laufende und das kommende Jahr. Anlegern rät er zu Vorsicht./tav/la

