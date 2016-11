Das Analysehaus Independent Research hat Uniper mit "Halten" und einem Kursziel von 12,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Eon-Abspaltung bewege sich in einem schwierigen Marktumfeld und verfüge nur über moderate Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Zwar dürfte das Unternehmen im Dezember in den MDax aufsteigen, ab 2018 schwebe dann aber das "Damokles-Schwert" des vollständigen Eon-Abschieds über der Aktie./tav/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0062 2016-11-24/13:45

ISIN: DE000UNSE018