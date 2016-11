Für das markante Art-déco-Hotel beginnt nach 90 Jahren bewegter Historie eine neue Ära als Sheraton Grand steigt es in die Liga der weltweit besten Hotels und Resorts der Marke Sheraton auf

Sheraton Hotels Resorts, eine Marke von Marriott International, eröffnet das Sheraton Grand London Park Lane nach einer mehrere Millionen Britische Pfund umfassenden Renovierung und Neugestaltung der 303 Zimmer und öffentlichen Räume, darunter die berühmte Lounge The Palm Court sowie der als "Grade II" und damit architektonisch als "von besonderem Interesse" eingestufte Art-déco-Ballsaal samt dem opulenten Foyer Silver Gallery. Die Innenarchitekten von MKV Design zeichnen für das umfangreiche Renovierungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Sheraton Global Designteam verantwortlich und verbanden in ihrem Konzept die Geschichte des Gebäudes und seine bestechende Lage gegenüber des Green Park mit modernen, stylischen Elementen und Details. Der profunden Renovierung folgte die Umwidmung zum Sheraton Grand, der Premiumklassifizierung der Marke Sheraton für Hotels, die sich durch besonders attraktive Standorte, exklusives Design sowie exzellenten Service und herausragende Gästeerlebnisse auszeichnen. Das Sheraton Grand London Park Lane ist das erste Hotel in London, das zu diesem erlesenen Portfolio von derzeit 35 Sheraton Hotels weltweit stößt.

"Als eine der globalen Reise-Drehscheiben ist London ein Markt von entscheidender Bedeutung für Sheraton, der international am weitesten verbreiteten Marke von Marriott International. Es liegt deshalb nahe, dass hier eines unserer Flaggschiffe stehen sollte", sagt McGuinness, Senior Vice President und Global Brand Leader für Sheraton Hotels and Resorts. "Das Sheraton Grand Park Lane London und seine extravagante Renovierung verleiht der Marke Sheraton abermals ganz besonderen Glanz und dient als großartiges Vorbild für die Transformation, die wir für die Marke anstreben."

Seit seiner Blütezeit als Adresse erster Wahl für Persönlichkeiten der Gesellschaft, des öffentlichen Lebens und der Aristokratie pflegt das Sheraton Grand London Park Lane die Tradition, Menschen im Herzen von Mayfair zusammenzubringen. Das Gestaltungskonzept baut auf das Art-déco-Erbe und diesen gesellschaftlichen Einfluss, sodass eine Fülle von Räumen und ein Interieur entstanden, in denen sich Geschäftliches und Freizeit problemlos miteinander verbinden lassen. Die 303 Zimmer sind vollkommen neu in elegant-luxuriösem Stil gestaltet worden und atmen den Geist des Art déco. 43 neu geschaffene Zimmer und Suiten der Kategorie "Sheraton Club" gewähren exklusiven Zugang zur Sheraton® Club Lounge: einem privaten Rückzugsort, an dem die Gäste während des Tages Frühstück, Drinks und Snacks sowie einen Afternoon-Tea im Stile von The Palm Court genießen können, während abends eine vielfältige Getränkeauswahl und Canapés angeboten werden. Für Geschäftsreisende ist in dieser Kategorie zusätzlich die Nutzung eines privaten Konferenzraumes in der Sheraton® Club Lounge inbegriffen, in dem bis zu acht Personen Platz finden.

Die 21 Suiten des Hotels wurden so umgestaltet, dass der Platz im Innenbereich optimal genutzt und der Blick nach draußen auf die Laubbäume des Green Park in vollen Zügen genossen werden kann. Viele Suiten können nun mit benachbarten Suiten verbunden werden, sodass auch große Familien und Gruppen genügend Raumangebot erhalten. Die Grand Suite des Hotels ist ein Bekenntnis zu Luxus und Opulenz und umfasst einen repräsentativen Eingangsbereich, ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Badezimmer sowie verschiedene Wohn- und Essbereiche. Die Räume sind mit Taschenschiebetüren in doppelter Breite miteinander verbunden, sodass die Grand Suite zu einem einzigen weitläufigen Raum geöffnet werden kann.

"Die Neugestaltung des Sheraton Grand London Park Lane markiert einen Meilenstein für Sheraton im Vereinigten Königreich", sagt Even Frydenberg, Chief Operations and Franchise Support Officer Europe, Marriott International. "Dank einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Sir Richard Sutton Limited repräsentiert dieses frisch renovierte Hotel auf glanzvolle Weise die Grand-Kategorie der Marke und ist ein strategisch immens wichtiges Haus für das Sheraton-Portfolio."

Die Renovierung brachte moderne Treffpunkte für Stadtbewohner und Weltenbummler gleichermaßen hervor. Die berühmte Lounge The Palm Court Lounge bildet mit ihrer eleganten Ausstattung und einem prachtvollen Buntglas-Dach die perfekte Kulisse für Zusammenkünfte in einer ästhetischen und lebhaften Atmosphäre. Der Tradition der Grandhotel-Lounges der 1920er und 30er Jahre folgend, werden hier Frühstück, Afternoon Tea, Abendessen und Cocktails serviert sowie eine spezielle Menükarte namens Paired, Sheratons kreatives kulinarisches Angebot, das kleine Gerichte und köstliche Barsnacks vorzüglich mit Premiumweinen und lokalen Craftbieren kombiniert.

Im authentisch italienischen Restaurant Mercante kommen frische, saisonale Speisen auf den Tisch. Ein schneller Businesslunch ist dank eigener Menükarte an den Werktagen garantiert, während ein typisch italienischer Prosecco Brunch den allseits beliebten Gourmettrend auf ganz eigene Weise hochleben lässt. Als eher traditionelles Angbeot bietet die Bar Smith Whistle im Look der 1920er Cocktails und Craftbiere zu kleinen, feinen Tellergerichten, die Besucher aus der Stadt als auch Hotelgäste gerne teilen. Wer gerne auch einmal unter freiem Himmel speist oder einen Drink genießt, ist sowohl im Restaurant Mercante als auch der Bar Smith Whistle richtig.

"Als Hotelieres sind wir hocherfreut, mit Sheraton Hotels Resorts in diesem Zwei-Jahres-Projekt zusammenzuarbeiten, um diese Ikone am Piccadilly zu restaurieren", sagt Christopher Lacey, Managing Director, Sir Richard Sutton Limited.

Das Sheraton Grand London Park Lane kann ab 249 Britische Pfund im Classic-Zimmer gebucht warden. Weitere Informationen und Reservierungsoptionen unter www.sheratonparklane.com.

Sheraton Hotels Resortsermöglicht es den Gästen stets neues zu entdecken und zugleich zu entspannen in mehr als 440 Hotels in über 72 Ländern. Jüngst wurde das Konzept Sheraton 2020 initiiert, ein umfassender 10-Punkte-Plan, der entwickelt wurde, um die Marke als erste Wahl unter Reisenden weltweit zu etablieren. Die neue Marketingkampagne "Hier brauchen Taten keine Worte" stellt Sheratons laufende Verbesserungen rund um das Gästeerlebnis, neue Produkte und Partnerschaften sowie den aufgefrischten Fokus auf Servicequalität in den Vordergrund. Die Umsetzung von Sheraton 2020 ist in vollem Gange, darunter die Etablierung von Paired eine neue einfallsreiche Speisekarte für die Lobby und Bar -, die umfangreichste SPG Promotion in der Markengeschichte und die Einführung von Sheraton Grand, eine neue Premiumklassifizierung, die außergewöhnliche Sheraton Hotels und Resorts erhalten. Weitere Informationen unter www.sheraton.com oder unter @sheratonhotels auf Twitter und Instagram sowie unter www.facebook.com/Sheraton

Marriott International Inc. (NASDAQ: MAR) ist der größte Hotelkonzern weltweit mit mehr als 5.700 Häusern in über 110 Ländern. Das Portfolio umfasst direkt und als Franchise betriebene Hotels sowie lizensierte Timeshare-Anlagen unter dem Dach 30 führender Marken: Bulgari Hotels and Resorts®, The Ritz-Carlton® und The Ritz-Carlton Reserve®, St. Regis®, W®, EDITION®, JW Marriott®, The Luxury Collection®, Marriott Hotels®, Westin®, Le Méridien®, Renaissance® Hotels, Sheraton®, Delta Hotels by MarriottSM, Marriott Executive Apartments®, Marriott Vacation Club®, Autograph Collection® Hotels, Tribute Portfolio™, Design Hotels™, Gaylord Hotels®, Courtyard®, Four Points® by Sheraton, SpringHill Suites®, Fairfield Inn & Suites®, Residence Inn®, TownePlace Suites®, AC Hotels by Marriott®, Aloft®, Element®, Moxy Hotels® und Protea Hotels by Marriott®. Zum Unternehmen gehört außerdem das preisgekrönte Bonusprogramm Marriott Rewards® inklusive The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest®. Die Konzernzentrale befindet sich in Bethesda, Maryland/USA. Weitere Informationen zu Marriott International sowie Reservierungen unter: www.marriott.de. Aktuelle Unternehmens-News unter: www.marriottnewscenter.com sowie unter @MarriottIntl.

