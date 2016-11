Bad Marienberg - Entwicklungsminister Gerd Müller erläuterte in seiner Haushaltsrede im Deutschen Bundestag die Schwerpunkte seiner Arbeit, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die jüngste Steigerung des Haushaltsansatzes für die Entwicklungszusammenarbeit auf jetzt 8,5 Milliarden stelle eine Verdopplung der Zahlen seit 2005 dar.

Den vollständigen Artikel lesen ...