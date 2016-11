Berlin - ver.di verlangt für die am Freitag (25. November 2016) stattfindende zweite Verhandlungsrunde für die rund 100.000 Beschäftigten der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber (Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung), so die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung.

