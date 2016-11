Die NordLB hat Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Industrie- und Stahlkonzern habe mit erwartungsgemäß verbesserten Geschäftszahlen die eigenen Jahresziele und die Konsensschätzungen erreicht, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Donnerstag. Der größte Wachstumsimpuls im nächsten Geschäftsjahr dürfte neben den in allen Geschäftsbereichen aufgelegten Einsparprogrammen insbesondere von der Entwicklung in den Werkstoffgeschäften ausgehen./ajx/ck

