Die Commerzbank hat die Aktie von HeidelbergCement von "Buy" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 75 Euro gesenkt. Die geografische Aufstellung des Zementkonzerns sei von immer stärkeren Gegensätzen geprägt, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Donnerstag. So bleibe der US-Markt der einzige Treiber für Gewinnwachstum, während die Schwellenländer zunehmend Gegenwind ausgesetzt seien. Zudem dürfte die Brexit-Entscheidung die Geschäfte in Großbritannien im kommenden Jahr negativ beeinflussen. Infrastruktur-Programme in den USA würden nur teilweise durchschlagen./ajx/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0077 2016-11-24/16:14

ISIN: DE0006047004