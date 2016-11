Schwarzach am Main - Nokia-Aktie: Konsolidierung setzt sich fort - Aktienanalyse Die Telekom-Konzerne halten sich vor der Einführung der neuen Mobilfunkgeneration 5G mit Investitionen zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Das bekomme der Netzwerkausrüster Nokia (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NASDAQ OTC-Symbol: NOKBF) schmerzlich zu spüren.

Den vollständigen Artikel lesen ...