Die Analysten von SRC Research haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo nach der jüngsten Zahlenvorlage von 21,00 auf 22,00 Euro erhöht. Gleichzeitig bestätigten sie ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Papiere der heimischen Immobiliengesellschaft.

Die am Vorabend präsentierten Geschäftszahlen werden von Analyst Stefan Scharff weitgehend positiv beurteilt: "Alles in allem sind das operative Bild und der Ausblick in unseren Augen überzeugend". Die CA Immo dürfte ein "weiteres gutes Jahr vor sich" haben, heißt es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwartet SRC Research 1,91 Euro (2016), 1,75 Euro (2017) und 1,57 Euro (2018). Die Dividendenschätzung je Anteilsschein beläuft sich unverändert auf 0,60 Cent pro Aktie (2016) sowie 0,65 Cent (2017) und 0,70 Cent (2018).

Zum Vergleich: Die CA-Immo-Aktie hat am Donnerstag den Handelstag mit einem Plus von 2,51 Prozent bei 16,75 Euro beendet.

Analysierendes Institut SRC Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm

AFA0078 2016-11-24/18:08

ISIN: AT0000641352