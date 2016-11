FRANKFURT (Dow Jones)--Im frühen deutschen Nachbörsenhandel am Donnerstag hat sich die Lufthansa-Aktie zum Xetra-Schluss unverändert mit 12,64 Euro gezeigt. Nach Handelsende war bekannt geworden, dass die Pilotengewerkschaft Cockpit ihren Streik auch am Samstag fortsetzen wird, den vierten Tag in Folge.

=== XDAX* DAX Veränderung 19.10 Uhr 17.35 Uhr 10.692,02 10.689,26 +0,00% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 24, 2016 13:11 ET (18:11 GMT)

