Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter stehen als Nachrichtenquellen im Verdacht, die politische Radikalisierung zu forcieren. Nach den US-Wahlen ist die Politik alarmiert - und will gegensteuern.

Zu den erstaunlichsten Auswüchsen des an Sonderlichkeiten wahrlich nicht armen US-Wahlkampfs gehört der Internetboom im mazedonischen Veles. Seit nämlich Onliner in dem 45.000-Einwohner-Städtchen auf dem Balkan im Frühjahr entdeckten, wie leicht sich mit dem Kampf um die Präsidentschaft Geld verdienen lässt, schießt die Zahl dort gemanagter, englischsprachiger Nachrichtenseiten in die Höhe. Ob donaldtrumpnews.co, trumpvision365.com oder usconservativetoday.com - gut 150 solcher Seiten zählte jüngst der "Guardian"; kaum eine älter als ein paar Monate.

Fast gänzlich in Donald Trumps Politspektrum angesiedelt, publizierten sie reißerische Meldungen und teilten sie in Facebooks Nachrichtenstrom sowie einschlägigen Nutzergruppen: oft andernorts kopiert, vielfach gespickt mit falschen Behauptungen - bis hin zur angeblichen Verurteilung Hillary Clintons zur Haftstrafe. Kurz vor der Abstimmung titelte etwa USConservative.com noch "Hillary is giving up!".

Nicht, dass die Betreiber Trump-Anhänger wären. Ihnen ist eigentlich egal, mit welchen Inhalten sie ihre Seiten füllen. Allerdings lässt sich mit Trump-Geschichten ein Mechanismus von Facebook und Co. ökonomisch besonders ergiebig ausnutzen: Je häufiger Bekannte eines Nutzers Inhalte liken oder teilen, desto eher zeigt das Netzwerk sie auch anderen Onlinern an.

Niemand teilt meinungskonforme politische Botschaften bei Facebook eifriger als Fans von Donald Trump. Sprich: Je mehr Trump-Geschichten die mazedonischen Seiten veröffentlichen, umso stärker spült Facebook sie in den Timelines seiner Nutzer nach oben. Und umso häufiger klicken Facebook-Nutzer die Links an - und landen damit auf den mit Onlineanzeigen gespickten mazedonischen Webseiten. Ist die Überschrift nur schrill, die Behauptung politisch konform genug, schießt die Resonanz dank Facebooks Relevanz-Turbo in die Höhe. "Bis zu 3000 Dollar am Tag" habe man mit den Schlagzeilen im Pro-Trump-Lager verdienen können, verriet ein mazedonischer Onliner dem US-Onlineportal "Buzzfeed".

Zwar wird der vom Wahlkampf befeuerte Run auf die politischen Posts nach der Abstimmung abebben. Das Phänomen der sich digital befördernden Meinungszirkel im Netz aber bleibt nach der Präsidentenwahl virulent. Und damit die Frage, ob soziale Medien die politische Meinungsbildung beeinflussen, ...

