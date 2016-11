Cottbus (ots) - Vieles in der Debatte um Brandenburgs Kreisgebietsreform ist emotional geprägt. Der Innenminister hat dazu nur zu oft die Vorlagen geliefert. Nach 18 Regionalkonferenzen im ganzen Land mit unzähligen Einwänden dennoch die Reform ohne sichtbare Änderungen durchzuziehen, das muss selbst Bürgermeister und Landräte in Wallung bringen. Dass zwei Landräte aus dem Süden dennoch kühlen Kopf bewahrt haben, nötigt Respekt ab. Sie listen unter anderem auf: Der geplante Lausitzkreis wäre doppelt so groß wie das Saarland (das sechs Kreise hat), hätte 70 Kreistagsabgeordnete (Landtag: 88), einen Haushalt von einer Milliarde Euro, 86 kreisangehörige Gemeinden und 3000 Mitarbeiter in der Kreisverwaltung. Diese Behörde würde nach Berechnungen fünf bis zehn Jahre brauchen, um zu funktionieren. Dass letztlich nicht gespart wird, hat Rot-Rot in Potsdam bereits eingeräumt. Weshalb dann dieser Monsterkreis? Die beiden Landräte appellieren: Auf dieses Alleinstellungsmerkmal würden wir gern verzichten. Ein einziger Monsterkreis im Süden, das macht Angst.



OTS: Lausitzer Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47069 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47069.rss2



Pressekontakt: Lausitzer Rundschau Telefon: 0355/481232 Fax: 0355/481275 politik@lr-online.de