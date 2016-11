BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will die betriebliche Altersversorgung stärken. Der entsprechende Gesetzentwurf soll zügig in den Bundestag eingebracht und verabschiedet werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag nach dem Spitzentreffen zur Rente aus Koalitionskreisen. Für die im Koalitionsvertrag vereinbarte solidarische Lebensleistungsrente sollen weiterhin unterschiedliche Modelle geprüft werden./rm/bw/sam/DP/fbr

