Die beiden verbliebenen Kandidaten der Konservativen für die Präsidentenwahl 2017 haben sich einen Schlagabtausch geliefert. Der frühere Premierminister François Fillon geht nun als Favorit in die Stichwahl.

Sonntag wählen die Konservativen und das Zentrum in Frankreich ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahl 2017. Donnerstagabend debattierten François Fillon, Erstplatzierter im ersten Wahlgang, und Alain Juppé gut zwei Stunden lang über Programme und Personen. Ersten Befragungen zufolge gewann Fillon den insgesamt eher steifen Wettstreit mit 57 Prozent positiven Bewertungen der Zuschauer zu 41 für Juppé. Siegt er am Sontag in der Stichwahl, hat er beste Chancen bei der Wahl des nächsten Präsidenten im Mai 2017.

Am Donnerstag trumpfte er schon einmal mächtig auf: "In fünf Jahren haben wir die Arbeitslosigkeit halbiert, in zehn Jahren ist Frankreich das stärkste Land Europas", prophezeite er. Während der Debatte nahm Fillon, der nicht als Populist gilt, die eine oder andere Anleihe beim notorischen Lügner Trump.

Um zu belegen, dass Frankreich sein Nationalbewusstsein verloren habe, behauptete er: "Chlodwig, Jeanne d'Arc, sogar Voltaire und Rousseau sind aus den Lehrplänen getilgt worden." Ein schneller Faktencheck nach der Sendung bewies: Die Behauptung ist erlogen. Nicht besser ist es mit der Aussage, in Frankreich würden "Ärzte schlechter bezahlt als Klempner". Die post-faktische Politik hat also auch in Frankreich Einzug gehalten.

Fillons Mischung aus wirtschaftlichem Liberalismus und strikt konservativ-katholischer Gesellschaftspolitik begeistert die Teilnehmer der Vorwahl. Ex-Premier Juppé, der Bürgermeister von Bordeaux, ging deshalb aus einer schwierigen Position in die Debatte. Weil er weit hinter Fillon zurückliegt, musste er angreifen, um Boden gutzumachen.

In den vergangenen Tagen versuchte er das aber teils auf eine ungeschickte Art. Juppé wurde vorgeworfen, sein Programm sei "zu radikal" oder gar "brutal", sein Gesellschaftsbild sei rückschrittlich und es wurde verlangt, dass er seine Haltung zur Abtreibung klärt. Frankreichs Rechte mögen es aber nicht, wenn ein Konservativer dem anderen vorwirft, ...

