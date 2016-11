Die anhaltende Stärke des US-Dollars beflügelt die Märkte in Fernost. An der Börse in Tokio legt zum Wochenschluss der Nikkei-Index den siebten Tag in Folge zu. Exportwerte profitieren vom schwächeren Yen.

Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenschluss zugelegt. In Tokio notierte der Nikkei-Index angesichts der anhaltenden Dollar-Stärke den siebten Tag in Folge fester. Vor allem die Exportwerte profitierten von der schwächeren Landeswährung, die Ausfuhren verbilligt und die Gewinne im Inland in die Höhe treibt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,8 Prozent höher bei 18.474 Punkten. Auf ...

