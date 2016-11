LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu SPD/K-Frage

Die Personalfrage wird alles andere überlagern. Dabei wäre es auch einfacher gegangen. Gabriel und Schulz hätten schon am Montag gemeinsam im Willy-Brandt-Haus über ihre politische Zukunft Farbe bekennen können. Das wäre einen Tag nach dem verkündeten Wiederantritt Angela Merkels eine couragierte Botschaft gewesen. So aber geht das Gezerre in der K-Frage weiter - sehr zum Verdruss des Publikums./yyzz/DP/fbr

